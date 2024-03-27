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الدفاعات الجوية تسقط 16 هدفاً فوق بلجورود الروسية

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 27 - مارس - 2024 10:36 مساءً
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قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بلجورود الروسية: “إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت اليوم الأربعاء 16 هدفاً محمولاً جواً في أنحاء المنطقة الواقعة بجنوب روسيا ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية على الأرض”.

وقال جلادكوف على تطبيق “تيليغرام “: “إن الهجمات حطمت نوافذ وألحقت أضرارا أخرى ببضعة مواقع في المدينة تضمنت مدرستين وأربع مؤسسات تعليمية”.

كما ألحقت أضراراً بممتلكات في مناطق خارج المدينة.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تشتعل فيها النيران وحريقا في أحد الأفنية.

وشنت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية هجمات جوية منتظمة على بلجورود ومنطقتين روسيتين قريبتين هما بريانسك وفورونيج. كما شهدت بلجورود توغلات برية.

    المصدر :
  • رويترز

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