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الدفاعات الروسية تسقط طائرات مسيرة وصواريخ في البحر الأسود

منذ 44 دقيقة
وزارة الدفاع الروسية

وزارة الدفاع الروسية

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قالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرين صدرا خلال الليل وفي وقت مبكر من اليوم السبت 6\1\2024 إن وحدات الدفاع الجوي الروسية أسقطت صواريخ وطائرات مسيرة في سلسلة من الهجمات الليلية فوق شبه جزيرة القرم والجزء الغربي من البحر الأسود.

وذكر تقرير أولي للوزارة على تطبيق تيليغرام أن وحدات الدفاع الجوي “أحبطت محاولة هجوم إرهابي” من خلال اعتراض خمس طائرات مسيرة فوق البحر الأسود حوالي الساعة الثامنة مساء.

وذكر تقرير ثان أنه تم اعتراض وتدمير أربعة صواريخ موجهة أوكرانية في الساعة 12.30 صباح اليوم السبت 6\1\2024 فوق شبه جزيرة القرم.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من الروايات الروسية.

ولم يصدر أي تقرير عن الحادث من الجيش الأوكراني، الذي لا يكشف باستمرار عن عملياته في شبه جزيرة القرم.

وكثفت أوكرانيا في الآونة الأخيرة هجماتها على أهداف روسية في شبه جزيرة القرم وما حولها.

وقالت أوكرانيا الخميس إن قواتها الجوية نفذت ضربة على موقع قيادة روسي قرب مدينة سيفاستوبول المحتلة وأصابت وحدة عسكرية في ضربة منفصلة في شبه جزيرة القرم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات دفاعها الجوي أسقطت 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم الخميس.

    المصدر :
  • رويترز

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