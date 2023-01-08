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الدفاعات العراقية تسقط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية

منذ 44 دقيقة
علم العراق

علم العراق

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نقلت وكالة “رويترز”، الأحد، عن مصادر عسكرية عراقية قولها إن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أميركية اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة.

وأضافت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات.

وذكرت أنه لم ترد أنباء عن أضرار أو ضحايا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها إسقاط طائرة مسيرة فوق القاعدة الموجودة في محافظة الأنبار غربي العراق.

وفي أبريل الماضي، أسقطت الأنظمة الدفاعية في القاعدة طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.

وتعرضت هذه القاعدة مرارا لهجمات كانت غالبا ما تنسب إلى ميليشيات عراقية موالية لإيران.

وفي 8 يناير 2020، قامت إيران بقصف قاعدتي عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في إقليم كردستان العراق، ردا على مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في ضربة جوية قرب مطار بغداد في الثالث من الشهر ذاته..

    المصدر :
  • رويترز

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