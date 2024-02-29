الدفاع الأمريكية: إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة منذ 7 أكتوبر

قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس 29 فبراير/شباط 2024، إن إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، مضيفا أن إسرائيل يمكنها ويجب عليها أن تفعل المزيد لحماية المدنيين.

وخلال جلسة استماع في الكونغرس، سُئل أوستن عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فأجاب “أكثر من 25 ألفا”.

وأضاف أوستن أنه تم إرسال نحو 21 ألف ذخيرة موجهة بدقة إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة.

والحصيلة التي أوردها أوستن قريبة من هذه الحصيلة وتأتي فيما تدفع واشنطن في اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض عدد القتلى المدنيين في غزة.

إلى هذا، استبعد الرئيس الأميركي جو بايدن وقفا لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بحلول الاثنين، الموعد الذي كان قد توقعه في وقت سابق هذا الأسبوع.

وردا على أسئلة صحافيين الخميس حول توقعاته بشأن ما سيحدث قال بايدن إن “الأمل لا ينضب”، وإنه تحدث إلى قادة المنطقة بشأن وقف لإطلاق النار مضيفا “لكنه لن يحدث على الأرجح بحلول الاثنين”.

وأكد بايدن الخميس أنّ الولايات المتحدة تتحقّق من “الروايتين المتضاربتين” عن إطلاق نار وقع عند نقطة توزيع مساعدات في غزة، مضيفا أن من شأن ما حصل أن يعقّد مفاوضات وقف إطلاق النار.