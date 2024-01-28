الدفاع الأمريكية: لن تتسامح مع الهجمات على أفرادنا العسكريين في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأحد 28 يناير/كانون الثاني، إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتسامح مع الهجمات على أفرادها العسكريين في الشرق الأوسط، وسترد على هذه الإجراءات في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.

وأوضح أوستن في بيان: إن “القوات المدعومة من إيران مسؤولة عن الهجمات المستمرة على العسكريين الأمريكيين، وسنتخذ الخطوات اللازمة لحماية الولايات المتحدة وقواتنا في الوقت المناسب وبطريقة مناسبة”.

وأشار إلى أن الهجوم على قاعدة القوات الجوية الأمريكية في الأردن، راح ضحيته ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 25 آخرين.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، في وقت سابق من اليوم الأحد، “مقتل 3 عسكريين أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة للجيش الأمريكي شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا”.

وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن “الهجوم أسفر عن إصابة 25 عسكريا أيضا”، مؤكدة أن “ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير”.

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن “الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق”، وتعهد بمحاسبة كل المسؤولين عن الهجوم في الوقت المناسب وبالطريقة التي تختارها الولايات المتحدة، بحسب قوله.

وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا غير شرعي منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وغالبا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها “للمقاومة الفلسطينية”.