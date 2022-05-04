الدفاع البريطانية: روسيا تحاول التقدم شمال دونباس

مع تركيز العملية العسكرية الروسية التي انطلقت في فبراير الماضي، على الشرق الأوكراني، يبدو أن القوات الروسية بدأت تعزز وجودها وسيطرتها في بعض تلك المناطق، لاسيما دونباس.

فقد أوضحت الاستخبارات البريطانية في إحاطتها اليومية الجديدة، أن القوات الروسية تحاول التقدم في شمال دونباس.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان نشرته اليوم الأربعاء على حسابها على تويتر أنها تتوقع أن تنطلق القوات الروسية من منطقة إيزيوم للسيطرة على مناطق أخرى.

كما أشارت إلى أن روسيا نشرت 22 كتيبة تكتيكية قرب إيزيوم في مسعى للتقدم على طول المحور الشمالي لدونباس.

ورجحت أن تسعى للتقدم إلى ما بعد إيزيوم والاستيلاء على كراماتورسك وسفيرودونيتسك.

يأتي هذا بالتزامن مع تكثيف القوات الروسية هجماتها في الشرق الأوكراني، محاولة التقدم نحو مدينة افديفكا معقل الجيش الأوكراني، المتاخمة لدونيتسك.

يذكر أن موسكو كانت أطلقت أواخر مارس الماضي، المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية في الشرق الأوكراني، مركزة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك، في دونباس، عقب انسحابها من محيط العاصمة كييف، واصفة إياها بالمهمة والحاسمة.

فيما حذر الجيش الأوكراني من أسابيع قاسية، وعصيبة للغاية.

وتشكل تلك المناطق أهمية استراتيجية للروس لاسيما أن السيطرة عليها – علما أن انفصاليين مدعومين من روسيا يسيطرون بالفعل على أجزاء منها – ستمكن القوات الروسية من الحصول على جسر بري يربط الشرق الأوكراني بشبه جزيرة القرم التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014.

من جهة أخرى، قال بافلو كيرلينكو حاكم منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا إن قافلة من الحافلات غادرت ماريوبول اليوم الأربعاء في مسعى جديد من أوكرانيا والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإجلاء المدنيين من المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقال كيرلينكو إن الحافلات تتوجه إلى مدينة زابوريجيا التي تسيطر عليها أوكرانيا. ولم يوضح ما إذا كان قد تم إجلاء المزيد من المدنيين من مصنع آزوفستال للصلب حيث يتحصن آخر المدافعين عن المدينة.