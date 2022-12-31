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الدفاع البريطانيّة: روسيا تسعى إلى استنزاف الدفاعات الأوكرانيّة

منذ ساعتين
من الحرب الروسية الأوكرانية

من الحرب الروسية الأوكرانية

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كشفت وزارة الدفاع البريطانية في تقريرها الدوري عن تطورات الحرب الروسية على أوكرانيا، أنّ موسكو تسعى من وراء شنّ ضربات صاروخية مكثّفة كلّ 7 إلى 10 أيام، إلى استنزاف الدفاعات الجوية الأوكرانية.

جاء ذلك بعد أن أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الجمعة، أنّ قواته لا تزال تتمسك بمواقعها الدفاعية في دونباس، ولم تفقد القدرة على الهجوم، ولا تزال تحقق تقدمًا طفيفًا شرق أوكرانيا.

إلى ذلك، استهدف القصف الأوكراني بصواريخ هايمرز مناطق الشيفسك وستاخنوف وبريانكا في مقاطعة لوغانسك، وأسفر القصف عن تدمير مركز شبابي ومجمع ثقافي ومبنى تعليمي ومكتبة وألحق أضرارًا بـ ٦ مبانٍ وبإمدادات الغاز، وذلك وفق ما ذكرت سلطات مدينة نوفا كاخوفكا الموالية لروسيا.

كما قصف الجيش الأوكراني مدينة نوفا كاخوفكا مقاطعة خيرسون وأدى إلى أضرار في محطة إنتاج الطاقة تسبب بانقطاع التيار الكهربائي في المدينة.

فيما قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن خط الإمداد الاحتياطي لمحطة الطاقة النووية في محطة زابوريجيا النووية انقطع الليلة الماضية، بسبب الأضرار الناجمة عن القصف، كما أبلغ خبراء الوكالة الدولية عن انفجارات يوم أمس الجمعة قرب المحطة النووية.

كما أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنّها صدّت هجومًا بمسيّرات متفجّرة شنّته روسيا بعد أقل من 24 ساعة على عمليات قصف مكثّفة لمنشآت الطاقة حرمت ملايين الأوكرانيين من الكهرباء.

إذ لا يزال انقطاع التيار الكهربائي واسع النطاق، بينما يتواصل تقنين الكهرباء بشكل كبير في كل أنحاء البلاد منذ أسابيع.

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