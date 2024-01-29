الدفاع الدنمركية: أرسلنا فرقاطة إلى البحر الأحمر لحماية حركة الملاحة من الحوثيين

أفاد وزير الدفاع الدنمركي، ترويلز لوند بولسن، اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني، إرسال بلاده فرقاطة إلى البحر الأحمر حيث ستشارك في تحالف تقوده الولايات المتحدة لحماية حركة الملاحة التجارية من هجمات الحوثيين باليمن.

وأطلق الحوثيون المتحالفون مع إيران موجات من الهجمات بطائرات مسيرة ملغومة وصواريخ على سفن تجارية وقطع بحرية منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني ردا على الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.

ولتجنب خطر الهجمات، حولت شركات شحن منذ ديسمبر كانون الأول مسار مئات السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا، وهي رحلة تستغرق فترة أطول بعشرة إلى 14 يوما، كما أنها أكثر تكلفة مقارنة بالمرور عبر البحر الأحمر وقناة السويس.

وترسل الدنمرك، موطن عملاقة الشحن ميرسك، الفرقاطة إيفر هويتفيلد التي يبلغ طولها 139 مترا إلى المنطقة في إطار عملية (بروسبيريتي جارديان) أو “حارس الازدهار” التي بدأت الشهر الماضي بهدف حماية السفن التجارية.

وقال لوند بولسن للصحفيين على متن الفرقاطة قبل مغادرتها قاعدة كورسور البحرية “إذا كنتم تعتقدون أن الرد على الحوثيين هو ببساطة السماح لهم بترهيب التجارة العالمية الحرة، فأنتم على مسار خاطئ”.

وأضاف “لهذا السبب أيضا فنحن، جنبا إلى جنب مع الأمريكيين والبريطانيين، نظهر الآن تحملنا المسؤولية ونرسل إشارة مفادها أننا لن نتسامح مع ما يحدث”.

وأطلق الحوثيون الأسبوع الماضي ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه سفينة حاويات ترفع العلم الأمريكي وتديرها شركة ميرسك.

وستبدأ الفرقاطة التي يبلغ عدد أفراد طاقمها نحو 175 فردا عملياتها في البحر الأحمر بمجرد موافقة البرلمان الدنمركي على قرار بإرسال السفينة الحربية إلى المنطقة وهي خطوة متوقعة في السادس من فبراير شباط.

وقال الوزير إنها لن تشارك في أي عمليات هجومية تقودها الولايات المتحدة ضد الحوثيين.

وترسل شركات الشحن الدنمركية سنويا نحو 2500 سفينة عبر البحر الأحمر، حيث يمر نحو 15 بالمئة من حركة الشحن في العالم.