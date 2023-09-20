الدفاع الروسية: أوكرانيا شنت هجومين بطائرات مسيرة على بيلجورود وأوريول

قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقتي بيلجورود وأوريول في وقت متأخر من يوم الاثنين 18\9\2023، في حين قال حاكما المنطقتين إنه لم يكن هناك أي دمار أو إصابات.

وقالت الوزارة عبر تيليغرام إنه تم تدمير طائرتين مسيرتين فوق منطقة أوريول في جنوب غرب روسيا وواحدة فوق منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

وقال حاكما المنطقتين إنه لم تقع أضرار أو ضحايا، ولم يكن هناك تعليق من أوكرانيا.

وفي الأشهر الأخيرة، تزايدت بشكل كبير الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ في عمق روسيا وعلى الأراضي التي تسيطر عليها روسيا، حيث ألقت موسكو باللوم على كييف في الهجمات.

ونادرا ما تعلق أوكرانيا على الهجمات، لكنها قالت إن تدمير البنية التحتية العسكرية الروسية بعيدا عن الخطوط الأمامية يقوض جهود موسكو الحربية ويساعد الهجوم كييف المضاد المستمر لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.