الدفاع الروسية: إسقاط مسيرتين أوكرانيتين قرب الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أنها أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق منطقة بيلجورود، وهو إقليم يقع على الحدود ويشهد هجمات متكررة من قوات كييف.

وفي سياق منفصل، قال حاكما منطقتي بريانسك وكورسك المجاورتين إن مجموعة من القرى على الحدود تعرضت لهجوم أوكراني. وأصيبت امرأة في كورسك.

وارتفع عدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية في الأسابيع القليلة الماضية إذ إنه في بعض الأحيان تشن عشرات الطائرات المسيرة هجمات على روسيا دفعة واحدة. وبلغت الطائرات منطقة بسكوف الغربية التي تبعد 600 كيلومتر عن أوكرانيا.

وقالت السلطات التي عينتها روسيا في الجزء الذي يخضع لسيطرتها بمنطقة خيرسون الأوكرانية اليوم السبت إن كييف شنت هجوما بطائرة مسيرة على قرية ماسليفكا مما أدى إلى إصابة مدني.