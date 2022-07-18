الدفاع الروسية: الأولوية لتدمير الصواريخ الأوكرانية

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الاثنين إن الوزير سيرجي شويجو وجه الجيش لأن تكون أولويته هي تدمير الصواريخ وقذائف المدفعية الأوكرانية بعيدة المدى.

وتقول كييف إنها نفذت سلسلة من الضربات الناجحة على 30 من المراكز اللوجيستية ومستودعات الذخيرة الروسية باستخدام قاذفات متعددة الفوهات تلقتها في الفترة الأخيرة من الغرب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أسلحة قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى إلى أوكرانيا بما في ذلك نظام صاروخي متقدم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، الأحد إن الجيش الروسي دمر، خلال هجمات جديدة على مواقع أوكرانية، العديد من الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أخرى في حلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأضاف أنه تم قصف مستودع في ميناء أوديسا على البحر الأسود كان يحتوي على صواريخ هاربون مضادة للسفن، بينما تم قصف نظام إطلاق الصواريخ المتعدد “هيمارس” في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا.

ومن المتعذر التحقق من بيانات موسكو، فيما يقول خبراء مستقلون إن تحديد موقع نظام هيمارس وتدميره يعد إنجازا صعبا.

واستخدمت أوكرانيا مرارا صواريخ هاربون ضد البحرية الروسية في البحر الأسود.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الأركان العامة الأوكرانية في كييف بأنه تم تكثيف القصف في دونيتسك، ما أثر على عشرات المجتمعات، لكنه كان موجها بشكل أساسي نحو بلدتي سيفرسك وباخموت.