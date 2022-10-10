الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية أصابت جميع أهدافها في أوكرانيا

نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع القول إنها أصابت “جميع الأهداف المحددة” في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح اليوم الاثنين.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وفي وقت سابق صباح الإثنين، قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وأصيب 24 آخرون، إثر انفجارات هزت العاصمة كييف.

وقالت أوكرانيا إن الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة تعمدت بوضوح إسقاط قتلى، متهمة روسيا بالإرهاب.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مدن بأنحاء أوكرانيا جراء الضربات الصاروخية التي ينظر إليها على أنها انتقامية بعد استهداف أوكرانيا مطلع الأسبوع لجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

وقالت وزارة الداخلية إن الضحايا وقعوا جراء قصف استهدف منطقة شيفتشينكيفسكي وسط كييف التي تضم البلدة القديمة ومكاتب حكومية.

وصباحا، نشرت ليزيا فاسيلينكو، عضو البرلمان الأوكراني، صورة على تويتر تظهر انفجارا واحدا على الأقل قرب المبنى الرئيسي لجامعة كييف الوطنية وسط العاصمة.