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الدفاع الروسية: الضربات الصاروخية أصابت جميع أهدافها في أوكرانيا

منذ ساعتين
الكرملين

الكرملين

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نقلت وكالات أنباء روسية عن وزارة الدفاع أنها أصابت “جميع الأهداف المحددة”، في هجوم صاروخي مكثف على الجيش الأوكراني والبنية التحتية للاتصالات والطاقة صباح الاثنين.

كما قال الكرملين إن التفجيرات التي هزت كييف اليوم هي جزء مما تصفه بأنه “عملية عسكرية خاصة”.

وأكّدت أوكرانيا أنّ الهجمات التي وقعت في ساعة الذروة تعمّدت بوضوح إسقاط قتلى، متهمةً روسيا بالإرهاب.

وانقطعت إمدادات الكهرباء والمياه في عدة مدن بأنحاء أوكرانيا جراء الضربات الصاروخية التي ينظر إليها على أنها انتقامية، بعد استهداف أوكرانيا مطلع الأسبوع لجسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم التي ضمتها.

من جهته، قال الرئيس الروسي “فلاديمير بوتن”، في تصريحات تلفزيونية، إن موسكو شنّت هجمات بصواريخ طويلة المدى على البنية التحتية الأوكرانية في مجالات الطاقة والاتصالات والدفاع، ردًا على هجوم في مطلع الأسبوع على جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.

    المصدر :
  • رويترز

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