الدفاع الروسية تعلن إسقاط تسع طائرات مسيرة أوكرانية

قالت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأربعاء 14 فبراير/شباط 2024، نقلاً عن وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت تسع طائرات مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقتي بيلجورود وفورونيج الروسيتين وكذلك فوق البحر الأسود.

وأضافت وكالة الإعلام الروسية أن طائرتين مسيرتين أسقطتا فوق منطقة بيلجورود وواحدة فوق منطقة فورونيج. وتقع المنطقتان في جنوب غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا. بينما جرى تدمير ست طائرات مسيرة فوق البحر الأسود.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود على وسائل التواصل الاجتماعي إن امرأة نقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح نتيجة الهجوم.

ولم تتوفر معلومات من جلادكوف أو وزارة الدفاع الروسية عن الخسائر المحتملة.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من التقارير. ولم تصدر أوكرانيا ردا حتى الآن بشأن الهجمات.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الضربات على أراضي كل منهما. ويقول الجانبان إن هجماتهما الجوية، التي غالبا ما تكون بعيدا عن خط المواجهة، تهدف إلى تدمير البنية التحتية الحيوية للطاقة والجيش والنقل.