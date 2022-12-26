الدفاع الروسية تعلن مقتل 3 جنود في هجوم بمسيّرة على قاعدة إنجلز الجوية

قتل 3 جنود روس في هجوم بطائرة مسيرّة على قاعدة إنجلز الجوية في منطقة ساراتوف الروسية.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية في قاعدة إنجلز أسقطت الطائرة المسيرة قبل تنفيذ هجومها، مشيرة إلى أن معدات الدفاع الجوي في القاعدة لم تتضرر.

وكانت وسائل إعلام أوكرانية وروسية قد أفادت، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، أن دوي انفجارات سُمع في قاعدة إنجلز الجوية الروسية الواقعة على بعد مئات الأميال من الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

وقال حاكم منطقة ساراتوف الروسية، مقر قاعدة إنجلز الجوية، إن وكالات إنفاذ القانون تتحقق من المعلومات حول وقوع “حادث في منشأة عسكرية”. وأضاف رومان بوسارجين حاكم المنطقة على تطبيق “إنستغرام”: “لم تعلن حالات طوارئ في المناطق السكنية بمدينة (إنجلز).. مرافق البنية التحتية المدنية لم تتضرر”.

وقالت وكالة أنباء “أر بي سي “الأوكرانية، إن انفجارين وقعا. وذكر موقع “بازا” الإخباري الروسي، نقلا عن سكان محليين، أن صفارات الإنذار انطلقت وسُمع دوي انفجار.

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة أنباء “انترفاكس” الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية تعمل “على مدار الساعة” في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا.