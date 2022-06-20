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الدفاع الروسية: دمّرنا مراكز تحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية في أوديسا

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 20 - يونيو - 2022 1:44 مساءً
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين الواقع في 20 حزيران، أن القوات الصاروخية استهدفت بصواريخ “أونيكس” مطار أرتسيز في منطقة أوديسا ودمرت مراكز تحكم الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الفريق، إيغور كوناشينكوف، خلال إحاطة إعلامية أن القوات المسلحة الروسية قامت بقصف مطار أرتسيز بمقاطعة أوديسا بصاروخ عالي الدقة من طراز “أونيكس” ودمرت محطة لتوجيه طائرات “بيرقدار” المسيرة.

كما أشار إلى أن مقاتلات ومروحيات الجيش الروسي دمرت 47 مركزا لتجمع الأفراد والعتاد، ما أسفر عن تدمير عتاد عسكري في مناطق فيسيولوي، وبريفوليي، وبوغو روديتشنوي بجمهورية دونيتسك الانفصالية، ومنصة إطلاق صواريخ “بوك-إم 1” في منطقة سيفيرسكا.

وتابع كوناشينكوف قائلاً: “قامت وسائل الدفاع الجوي الروسية بإسقاط طائرة “ميغ-29″ تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، كما أسقطت 9 طائرات مسيرة في مقاطعة خاركوف، ودونيتسك، ولوغانسك، ومقاطعة خيرسون”.

    المصدر :
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