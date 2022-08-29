الدفاع الروسية: قواتنا أسقطت مُسيرة أوكرانية قرب محطة زابوريجيا النووية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت طائرة مُسيرة أوكرانية كانت تحاول مهاجمة محطة زابوريجيا النووية.

وأضافت الوزارة أن قوات روسية متمركزة على سطح أحد مباني المحطة أسقطت الطائرة الأحد 28 آب، مشيرةً إلى عدم وقوع أضرار جسيمة وإلى أن مستويات الإشعاع طبيعية.

ولم يتسنَّ لرويترز التحقق بصورة مستقلة من هذا النبأ.

وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع قصف محطة زابوريجيا، وتتبادلان الاتهامات بالقيام بذلك.

هذا وأرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الاثنين، بعثة من المفتشين إلى المحطة الخاضعة للسيطرة الروسية منذ مارس آذار الماضي.

في السياق، رحّبت موسكو بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية المرتقبة إلى محطة زابوريجيا للطاقة النووية.

وأشار “ميخائيل أوليانوف”، الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، الى أن بلاده قدّمت مساهمة كبيرة في هذه الزيارة التي قالت وكالة الطاقة إنها ستتم هذا الأسبوع.

وكالة تاس للأنباء نقلت عن المسؤول نفسه قوله إنّ السلطات ستضمن سلامة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية القادمة إلى المحطة.