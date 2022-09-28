الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |
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الدفاع الروسية: قوات الاحتياط الجديدة بدأت تدريبات في كالينينجراد

منذ 3 دقائق
الجيش الروسي

الجيش الروسي

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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء إن قوات الاحتياط التي جرت تعبئتها في الآونة الأخيرة في منطقة كالينينجراد بدأت تدريبات قتالية في قاعدة الأسطول الروسي في بحر البلطيق.

وأضافت الوزارة في منشور على تطبيق تيليجرام “جميع الجنود الذين تم تعبئتهم يلتزمون بمعايير الرماية بالأسلحة الصغيرة. إضافة إلى ذلك، يستعيد المواطنون المستدعون من الاحتياط مهاراتهم في تشغيل وصيانة الأسلحة والمعدات العسكرية والخاصة”.

كما عُقدت أيضا دورات تدريبية لدعم مهارات إطلاق النار وإعداد الجندي للقيام “بأعمال واثقة في ساحة القتال”.

وأمر الرئيس فلاديمير بوتين بأول تعبئة عسكرية منذ الحرب العالمية الثانية في الأسبوع الماضي قد تشهد إرسال مئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا.

وتحتفظ روسيا بوجود عسكري كبير في كالينينجراد، وهي منطقة ساحلية على ساحل البلطيق تقع بين حدود حلف شمال الأطلسي وعضوي الاتحاد الأوروبي بولندا وليتوانيا، بما في ذلك الصواريخ ذات القدرات النووية، وأسطول البلطيق وعشرات الآلاف من الجنود.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، أعلن الأربعاء الماضي، التعبئة العامة العسكرية جزئيا في روسيا ودخل القرار حيز التنفيذ في اليوم نفسه.

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