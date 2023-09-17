الدفاع الروسيّة تكشف "حصيلة يوميّة" لحربها ضدّ أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، اليوم الأحد، أنّ قوات مجموعة “الجنوب” الروسية صدت بالتعاون مع الطيران والمدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الدفاع الروسية في البيان، أنّ خسائر أوكرانيا، على مدار اليوم، وصلت إلى 180 جنديًا أوكرانيًا، ومركبتين مدرعتين، وسيارتين، ومدفعية ذاتية الدفع “بانزيرهاوبيتزي 2000” ألمانية، ومركبة من طراز “إم آر إس غراد” في منطقة دونيتسك.

وأضافت الوزارة أنّه تم القضاء على ما يصل إلى 140 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعة مشاة أميركية من طراز “برادلي” تابعة للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيا.

وتابعت أنّه تم صد هجومين للقوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، وتحييد على نحو 65 عسكريًا أوكرانيًا.

وأكدت الدفاع أنه تم تدمير محطتي رادار أميركيتي الصنع “تي بي كيو-50” في منطقتي ساندي وبيتروبافلوفسك في خاركيف، وأردفت أن الضربات الجوية والمدفعية دمرت القوى العاملة للواء 72 الميكانيكي الأوكراني في مدينة أوغليدار ولواء الدفاع الإقليمي 108 في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث بلغت خسائر أوكرانيا 170 جنديًا، ومركبتين مدرعتين، ومحطة حرب إلكترونية.

وتم اعتراض قنبلتين جويتين موجهتين من نوع “جي دي أ إم” وصاروخ “هارم” مضاد للرادارات وقذيفة من نوع “هيمارس” خلال آخر 24 ساعة .

وتم إسقاط 28 طائرة من دون طيار للقوات المسلحة لأوكرانيا بواسطة وسائل الحرب الإلكترونية، والقضاء على نحو 20 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 50 آخرين على محور كوبيانسك.