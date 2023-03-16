الدفاع الصينية: عودة اليابان إلى طريق التسلح "خطيرة"

قالت وزارة الدفاع الصينية، الخميس، إن اليابان بالغت بشأن ما وصفته بأنه “تهديدات خارجية” في السنوات الماضية وعززت بشكل كبير ميزانيتها الدفاعية، وإن هذا الاتجاه للعودة إلى طريق التسلح “خطير جدا”.

وأضاف تان كيفي المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية في إفادة أن اليابان ينبغي أن تتوقف عن الخطوات التي تضر بالسلام والاستقرار الإقليميين.

وكشفت اليابان، التي اعتمدت عام 1947 دستورا سلميا، العام الماضي عن التوسع في الإنفاق العسكري بما يصل إلى 315 مليار دولار على مدى خمس سنوات لردع بكين عن استخدام القوة في بحر الصين الشرقي وسط تزايد القلق من أن يشجع الغزو الروسي لأوكرانيا الصين على غزو تايوان.

وقالت اليابان الشهر الماضي إنها تشتبه في دخول مناطيد مراقبة صينية في مجالها الجوي ثلاث مرات على الأقل منذ عام 2019.

وأبلغ تان الصحفيين “نحث الجانب الياباني على التعلم بجدية من دروس التاريخ وأخذ الحذر في الأقوال والأفعال فيما يتعلق بالأمن العسكري”.

وفي الوقت نفسه، تخطط الصين لزيادة 7.2 بالمئة في إنفاقها الدفاعي هذا العام، متجاوزة الزيادة في العام الماضي وبوتيرة أسرع من هدف النمو الاقتصادي المعتدل للحكومة.