الدفاع اليابانية تقول انها رصدت سفنا حربية روسية بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا

قالت وزارة الدفاع اليابانية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 30\6\2023 إنها رصدت سفينتين للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربعة الماضية وذلك في أعقاب إعلان مماثل من تايوان قبل أيام.

كانت وزارة الدفاع التايوانية قالت الثلاثاء إنها رصدت فرقاطتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وأرسلت طائرات وسفنا للمراقبة.

وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي إن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية يمثل “قلقا بالغا” على الأمن القومي الياباني.

وانضمت اليابان وتايوان إلى الولايات المتحدة وحلفائها في فرض عقوبات واسعة النطق على روسيا بعد غزوها لأوكرانياالعام الماضي.