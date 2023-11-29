وصول الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى معبر رفح

أفاد مصدر أمني مصري مساء اليوم الأربعاء، بوصول الدفعة السادسة من الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم حركة حماس بقطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وذكر المصدر الأمني أن المحتجزين وصلوا برفقة مسؤولين أمنيين مصريين وممثلين للجنة الدولية للصليب الأحمر، بحسب وكالة أنباء العالم العربي.

كما أضاف أنه يتم حاليا إجراء الفحص الطبي للمحتجزين، وسيتم نقلهم من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم لتسليمهم إلى إسرائيل.

تقدم نحو تمديد الهدنة

وكان مصدر قد أبلغ وكالة أنباء العالم العربي اليوم بأن هناك تقدما نحو تمديد الهدنة في غزة ليومين إضافيين، لكن إسرائيل ترفض وقفا شاملا لإطلاق النار.

وأوضح المصدر أن عملية التفاوض على تمديد الهدنة تعتمد على نفس آلية الهدنة المؤقتة التي تم تمديدها وتقضي بتبادل 10 إسرائيليين كل يوم مقابل 30 فلسطينيا من النساء والأطفال.

ومن المقرر أن تنتهي صباح غد الخميس الهدنة التي بدأت في غزة يوم الجمعة الماضي لمدة أربعة أيام ثم جرى تمديدها يومين إضافيين.

وقال مصدر من الفصائل الفلسطينية لوكالة أنباء العالم العربي اليوم إن من المنتظر تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس ليومي الخميس والجمعة المقبلين، وسيجري بحث تمديدها يومين آخرين.

ويذكر أن الفصائل الفلسطينية لا سيما حماس، احتجزت ما يقارب 240 إسرائيلياً من ضمنهم جنود وضباط إسرائيليون، فضلاً عن أجانب منذ الهجوم المباغت الذي شنته في السابع من أكتوبر على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

فيما أفضى اتفاق الهدنة الذي جاء بعد أسابيع من الوساطات المصرية القطرية الأميركية، حتى الآن إلى إطلاق سراح نحو 180 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، مقابل الإفراج عن 66 إسرائيلياً من النساء والأطفال أيضاً، فضلاً عن عدد من الأجانب.