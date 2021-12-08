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الدنمارك.. إجراءات جديدة لمواجهة ارتفاع إصابات "كورونا"

8 - ديسمبر - 2021
الدنمارك

الدنمارك

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اتخذت الدنمارك مجموعة تدابير لمواجهة عداد الإصابات المرتفع جراء فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الدنماركية، اليوم الأربعاء، عن مجموعة جديدة من التدابير لمواجهة الارتفاع في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن، إن بلادها ستغلق المدارس وتحد من الأنشطة الليلية، وتحث المواطنين على العمل من المنزل.

وذكرت السلطات الدنماركية أنها ستضيف “بضعة أيام” إلى عطلة عيد الميلاد المدرسية، وأنها ستغلق الحانات والمطاعم من منتصف ليل الجمعة.

وكانت السلطات الصحية الدنماركية قد أعلنت مؤخرا ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحور الجديد من فيروس كورونا “أوميكرون” إلى 183 إصابة.

وتمتاز الدنمارك عن باقي دول أوروبا بأنها الأكثر تطورا وسرعة على صعيد رصد إصابات كورونا، دون أن يعني ذلك أن الجائحة تتفشى على أراضيها بسرعة أكبر.

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