الدنمارك.. الحكومة تعد مشروع قانون يمنع حرق المصحف علنا

قالت الحكومة الدنمركية الجمعة إنها ستقترح تشريعا يجرم حرق نسخ من المصحف في الأماكن العامة، وذلك في إطار جهود الدولة الواقعة في شمال أوروبا لتهدئة التوترات المتزايدة مع عدة دول إسلامية.

وقال وزير العدل بيتر هوميلجارد في مؤتمر صحفي “الحكومة ستقترح تشريعا يحظر التعامل بشكل غير لائق مع أي رموز ذات أهمية دينية لأي طائفة دينية”.

وأضاف “الاقتراح سيجعل، على سبيل المثال، حرق نسخ من القرآن أو الإنجيل أو التوراة علنا فعلا يستوجب العقاب”.

وشهدت الدنمرك والسويد في الأسابيع الماضية عدة أحداث شملت حرق نسخ من المصحف أو إتلافها، مما أثار الغضب في الدول الإسلامية التي طالبت حكومتي البلدين بحظر ذلك.