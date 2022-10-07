الدنمارك.. الشرطة تلقي القبض على رجل يحمل سكينًا في السفارة الإيرانية

أفادت الشرطة الدنمركية في بيان بأنها ألقت القبض على رجل يبلغ 32 عامًا بعدما دخل إلى أرض السفارة الإيرانية في كوبنهاغن وهو يحمل سكينًا.

وأضافت الشرطة أنّ موظفًا في السفارة أوقف الرجل، وهو مواطن إيراني، قبل دخول المبنى.

وسيمثل الرجل أمام محكمة مدينة كوبنهاغن في جلسة استماع وسيتم توجيه تهم له، من بينها تهمتان تتعلقان بالتخريب، والعنف، وخرق قانون العقوبات في ما يتعلق بالجرائم ضد الأشخاص ذوي الوضع الدبلوماسي.

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية الإيرانية عن وزير الخارجية “حسين أمير عبد اللهيان” قوله “من المؤسف أن يقع مثل هذا الهجوم في قلب أوروبا، على امرأة وسفيرة تتمتع بحصانة دبلوماسية، ولا تصل الشرطة في الوقت المناسب”.

ولم تقدّم الشرطة الدنمركية مزيدًا من التفاصيل حول الحادث.