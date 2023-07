الدنمارك تدين حادثة الاعتداء على "القرآن الكريم"

أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية (الإثنين 24-7-2023) إدانتها حرق نسخ من القرآن الكريم أمام مقر السفارتين العراقية والإيرانية في كوبنهاغن.

وحسب تغريدة نشرتها الوزارة قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن إن الدنمارك تدين إحراق المصاحف الشريفة.

وأضاف الوزير: “هذه التصرفات الاستفزازية والمخزية لا تعكس وجهة نظر الحكومة الدنماركية”.

ودعا الجميع إلى تخفيف التوتر، مردفا بالقول: “لا ينبغي أبدا أن يكون العنف هو الحل”.

🇩🇰 FM @larsloekke: “Denmark condemns today's burning of the Quran carried out by very few individuals. These provocative and shameful acts do not represent the views of the Danish government. Appeal to all to deescalate – violence must never be the response.”

