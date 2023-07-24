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الدنمارك تدين حادثة الاعتداء على "القرآن الكريم"

منذ 11 دقيقة
علم الدنمارك

علم الدنمارك

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أعلنت وزارة الخارجية الدنماركية (الإثنين 24-7-2023) إدانتها حرق نسخ من القرآن الكريم أمام مقر السفارتين العراقية والإيرانية في كوبنهاغن.

وحسب تغريدة نشرتها الوزارة قال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن إن الدنمارك تدين إحراق المصاحف الشريفة.

وأضاف الوزير: “هذه التصرفات الاستفزازية والمخزية لا تعكس وجهة نظر الحكومة الدنماركية”.

ودعا الجميع إلى تخفيف التوتر، مردفا بالقول: “لا ينبغي أبدا أن يكون العنف هو الحل”.

وفي قت سابق الاثنين، أقدمت مجموعة متطرفة  على حرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة العراقية، في العاصمة كوبنهاغن، مما يزيد من احتمال تدهور العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقامت المجموعة التي تطلق على نفسها اسم “الوطنيون الدنماركيون” “Danske Patrioter بواقعة مماثلة الأسبوع الماضي، بثتها مباشرة على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

يأتي ذلك بعد أن تظاهر آلاف العراقيين في بغداد يوم السبت، بدعوة من الأحزاب المشاركة في الحكومة وفصائل مسلحة الكثير منها على صلة وثيقة بإيران، وذلك احتجاجًا على حرق نسخ من المصاحف أو تمزيقها خلال تجمعات مناهضة للإسلام في السويد والدنمارك.

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