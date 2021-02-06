الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات

أعلنت سفارة الإمارات في كوبنهاجن أن الدنمارك قررت رفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات اعتبارا من الغد.

وقالت السفارة في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: “إنهاء حظر الطيران المؤقت على الرحلات الجوية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مملكة الدنمارك”.

وتابعت: “قبول اختبارات كورونا السلبية التي تم إجراؤها في الدولة خلال 24 ساعة اعتبارًا من 7 فبراير 2021”.

تغريدة سفارة الإمارات في الدنمارك

وجاء القرار بعد يوم واحد من اجتماع عقدته فاطمة خميس المزروعي، سفيرة الإمارات لدى الدنمارك مع السفير الدنماركي Franz-Michael Skjold Mellbin في مقر إقامته بأبوظبي.

وشهد الاجتماع بحث تطورات جائحة كوفيد – 19 وسلالاتها الجديدة وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك.

وشهدت الفترة الماضية إعلان الدنمارك فرض إجراءات إغلاق جديدة للحد من السرعة الكبيرة لتفشي السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقالت السلطات الصحية الدنمركية إنها تتوقع أن تصبح السلالة الجديدة من الفيروس، والتي اكتُشفت أولاً في بريطانيا، هي السائدة في الدنمارك بحلول منتصف شباط.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن في مؤتمر صحفي: “السلالة المتحورة للفيروس منتشرة بالفعل لدرجة أنه لا يمكن وقفها، لكن يمكننا تأخيرها وإطالة الوقت حتى نتمكن من تطعيم مزيد من الناس”.

وشملت القيود الجديدة خفض الحد الأقصى للتجمعات العامة إلى 5 أفراد من 10، بينما سيتم المحافظة على مسافة مترين كفاصل بين الفرد والآخر في الأماكن العامة بما فيها المتاجر.

وجاءت هذه الخطوة بعد إغلاق صارم في كانون الأول شمل إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر الأخرى غير الضرورية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.