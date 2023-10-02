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الدنمارك تساهم بـ 14.1 مليون دولار لتزويد أوكرانيا بالسلاح

منذ ساعتين
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أفادت وزارة الدفاع الدنمركية الاثنين بأن كوبنهاجن ستساهم بمئة مليون كرونة دنمركية (14.1 مليون دولار) في طلب أوروبي مشترك بشأن الذخيرة بموجب مشروع للاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا.

وقالت وكالة الدفاع الأوروبية الجمعة إن سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي طلبت ذخيرة لإيصال قذائف مدفعية عيار 155 ملليمترا إلى أوكرانيا وتجديد المخزونات الغربية المستنفدة.

وذكر وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان “مع إلغاء التحفظ الدفاعي للاتحاد الأوروبي العام الماضي، لدى الدنمرك فرصة للمشاركة بشكل كامل في التعاون الدفاعي الأوروبي الذي يشمل وكالة الدفاع الأوروبية”.

وقالت الوزارة الدنمركية إن من المتوقع تسليم الذخيرة خلال عام 2024.

    المصدر :
  • رويترز

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