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الدنمارك تستدعي سفير روسيا بعد انتهاك لمجالها الجوي

1 - مايو - 2022
علم الدنمارك

علم الدنمارك

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أعلن وزير الخارجية الدنماركي يبي كوفود، يوم الأحد، أن كوبنهاغن دانت انتهاك طائرة استطلاع روسية للمجال الجوي الدنماركي واستدعت السفير الروسي لديها بشأن هذا الحادث.

وكتب يبي كوفود في تغريدة على تويتر “استدعي السفير الروسي إلى وزارة الخارجية غدًا” الإثنين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن كوفود قوله “انتهاك روسي آخر للمجال الجوي الدنماركي هذا غير مقبول إطلاقا ومثير للقلق، خصوصا في الوضع الحالي”.

ووقع الحادث مساء الجمعة، عندما حلقت طائرة استطلاع روسية في المجال الجوي الدنماركي شرق بورنهولم (جزيرة دنماركية) قبل دخولها المجال الجوي السويدي.

وكانت وزارة الدفاع السويدية قد تحدثت السبت عن الجزء الأخير من هذه الوقائع. وقال هنريك مورتنسن الملحق الصحافي في وزارة الدفاع الدنماركية “إنها طائرة استطلاع كانت في مجالنا الجوي لفترة قصيرة جدا”.

وأضاف “تدخلت طائرتان دنماركيتان من طراز اف -16 على الفور”. وغادرت الطائرة الروسية بعد ذلك المجال الجوي الدنماركي.

وأكد مورتنسن أن هذا النوع من الحوادث “نادر”.

وخلافا للسويد حيث يدور نقاش حول هذه القضية، الدنمارك عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

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