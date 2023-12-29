الدنمارك تعلن مشاركتها في القوة التي تقودها أمريكا بالبحر الأحمر

قال وزير الدفاع الدنماركي (الجمعة 29-12-2023) إن كوبنهاجن سترسل سفينة حربية في يناير كانون الثاني 2024 للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة في البحر الأحمر.

واتفقت عدة دول بقيادة الولايات المتحدة يوم 19 ديسمبر كانون الأول على تسيير دوريات في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن لحماية سفن الشحن التجارية من الهجمات التي تشنها حركة الحوثي اليمنية في المنطقة.

وذكر وزير الدفاع ترولز لوند بولسن في بيان “نحن قلقون من الوضع الخطير في البحر الأحمر حيث تتواصل هجمات .. على الحركة الملاحية المدنية”.

وأضافت الحكومة الدنماركية أنها ستقدم قرارا إلى البرلمان في يناير كانون الثاني للمشاركة في عملية “حارس الازدهار” بسفينة بحرية سيتسنى إرسالها إلى البحر الأحمر في أواخر يناير كانون الثاني.

وتقول الولايات المتحدة إن العملية تحالف دفاعي يضم أكثر من 20 دولة لضمان تدفق تجارة بمليارات الدولارات بحرية عبر نقطة شحن حيوية في مياه البحر الأحمر قبالة اليمن.

وقالت الدنمارك في 20 ديسمبر كانون الأول إنها ستنضم إلى قوة العمل التي تقودها الولايات المتحدة، وأرسلت ضابطا واحدا. وكان لها السابق ضابطان متمركزان في المنطقة ضمن القوات البحرية المشتركة المتعددة الجنسيات، والتي تهدف إلى حماية ممرات الشحن في منطقة البحر الأحمر.