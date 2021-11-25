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الدنمارك تعلن مقتل 4 قراصنة في تبادل لإطلاق النار قبالة سواحل نيجيريا

25 - نوفمبر - 2021

الجيش الدنماركي

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قالت القوات المسلحة الدنماركية، اليوم الخميس، إن دورية دنماركية في خليج غينيا قتلت أربعة قراصنة في تبادل لإطلاق النار قبالة سواحل نيجيريا.

وقال الجيش إنه “لم يصب أي جندي دنماركي، لكن 4 قراصنة قتلوا بالرصاص وأصيب واحد آخر من القراصنة”.

ووقع الحادث يوم أمس الأربعاء عندما حاول جنود الفرقاطة الدنماركية Esbern Snare، التي تقوم بدوريات في المنطقة منذ أوائل نوفمبر، الصعود إلى متن سفينة القراصنة.

وأكد الجيش أن الجنود تصرفوا “دفاعا عن النفس”، وردوا بإطلاق النار بعد أن أطلق القراصنة النار عليهم. وقد غرقت سفينة القراصنة، ونقل القراصنة الثمانية على متن الفرقاطة.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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