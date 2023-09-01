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الدنمارك تقلص عدد موظفي سفارة روسيا في كوبنهاجن

منذ 24 دقيقة
الدنمارك

الدنمارك

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أعلنت وزارة خارجية الدنمارك في بيان، اليوم الجمعة، أنها قررت السماح بوجود 10 دبلوماسيين فقط في السفارة الروسية في كوبنهاجن، ليكون العدد مساويا للحد الأقصى المفروض من موسكو على عدد الموظفين في السفارة الدنمركية.

وأضافت الوزارة في بيان أن روسيا لا بد أن تخفض عدد دبلوماسييها إلى خمسة وعدد موظفيها الإداريين إلى 20 بحلول 29 سبتمبر أيلول، وذلك عقب تخلف الدنمارك عن تأمين تأشيرات لموظفي سفارتها في موسكو على الرغم من محادثات طويلة.

وقال متحدث باسم الوزارة في رسالة لرويترز بالبريد الإلكتروني “يجب على السفارة الروسية في كوبنهاجن الآن أن تخفض عدد موظفيها إلى عشرة دبلوماسيين”.

وردت الدنمرك في أبريل نيسان 2022 على غزو روسيا لأوكرانيا بطرد 15 دبلوماسيا روسيا، وهو ما ردت موسكو عليه بإعلان سبعة موظفين بالسفارة الدنمركية في موسكو “أشخاصا غير مرغوب فيهم”.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

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