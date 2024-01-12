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الدنمارك تؤيد قصف أهداف للحوثيين في اليمن

منذ 30 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يناير - 2024 11:13 صباحًا
الدنمارك

الدنمارك

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أكد وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن في بيان اليوم الجمعة، أن الدنمارك تدعم بشكل كامل الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن.

والدنمارك هي مقر شركة الشحن الكبرى ميرسك.

وانضمت الدنمارك الأسبوع الماضي إلى بيان أمريكي يطالب الحوثيين بوقف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وأضاف راسموسن “ستكون الفاتورة ضخمة إذا نجح الحوثيون في إجبار حركة الشحن الدولية على التحول بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس. 12 بالمئة من جميع السفن المدنية تمر عبر هذا المضيق تحديدا”.

وقالت شركة ميرسك الدنماركية للشحن في وقت سابق من هذا الشهر إنها ستحول مسار كل سفن الحاويات من البحر الأحمر إلى طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا في المستقبل المنظور، ودعت العملاء إلى توقع تعطل كبير في وصولها.

    المصدر :
  • رويترز

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