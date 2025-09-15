الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
الدوحة تحت الأضواء.. انعقاد القمة العربية الآن ووصول روبيو غدًا وسط توترات إقليمية

منذ ساعتين
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2025 5:10 مساءً
القمة العربية الإسلامية في الدوحة

أكد مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين أن وزير الخارجية ماركو روبيو سيزور قطر بعد ختام زيارته لإسرائيل، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

تأتي هذه الزيارة بينما تستضيف الدوحة حاليًا قمة عربية إسلامية، بعد أيام من الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادات بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على أراضي قطر، ما أثار توترات دبلوماسية في الشرق الأوسط.

وكانت صحيفة واشنطن بوست قد ذكرت في وقت سابق اليوم، نقلاً عن مسؤولين حكوميين اثنين في المنطقة، أن روبيو من المتوقع أن يصل إلى قطر يوم غد الثلاثاء، في حين لم تتمكن وكالة رويترز من التحقق بشكل مستقل من صحة هذا التقرير.

وجاءت زيارة روبيو إلى إسرائيل، التي تضمنت لقاءً مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط توترات متصاعدة مع بعض حلفاء واشنطن، خاصة على خلفية الهجوم الإسرائيلي الأخير على قيادات حماس في الدوحة، واستمرار توسع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأكد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع روبيو أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستواصلان التعاون لحماية البلدين ومواجهة التهديدات الإرهابية، مشيرًا إلى أن زيارة روبيو تمثل رسالة واضحة على دعم واشنطن لإسرائيل في مواجهة الإرهاب.

    المصدر :
  • رويترز

