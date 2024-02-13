الدورى الإنجليزي يوافق على صفقة الاستحواذ على مانشستر يونايتد

صدقت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء 13 فبراير/شباط 2024، على استحواذ الملياردير البريطاني جيم راتكليف على حصة 25 في المئة من نادي مانشستر يونايتد بعد أن اجتاز اختبار “الملاك والمديرين” في الرابطة.

وجرى إبرام الصفقة التي تبلغ قيمتها 1.25 مليار دولار، والتي يستثمر رئيس مجموعة إنيوس من خلالها 300 مليون دولار في البنية التحتية للنادي ويتولى عمليات كرة القدم فيه، في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وذكرت الرابطة في بيان “تمت الموافقة على استحواذ السير جيم راتكليف على 25 في المئة من نادي مانشستر يونايتد لكرة القدم، واستثمار 300 مليون دولار في النادي، من قبل مجلس إدارة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اجتيازه اختبار الملاك والمديرين”.

وأضافت “مجلس الإدارة وافق الأسبوع الماضي على تغيير هيكلة ملكية النادي، وجرى التصديق على ذلك الآن بشكل رسمي من قبل لجنة مراقبة مستقلة. كذلك تم التوقيع على ميثاق الملاك بالدوري الإنجليزي الممتاز… والرابطة الآن بانتظار تأكيد إتمام الصفقة”.

ولا يزال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بحاجة إلى التصديق على استثمار راتكليف (71 عاما) في مانشستر يونايتد، لكنه يعد أمرا شكليا.

وجاءت صفقة راتكليف بعد أكثر من عام من عدم اليقين بعدما أعلنت عائلة جليزر، صاحبة الأغلبية، في نوفمبر تشرين الثاني 2022 أنها تبحث عن خيارات استراتيجية للاستثمار في النادي الذي استحوذت عليه في 2005.

وتعرضت عائلة جليزر لانتقادات جماهيرية لتراجع مستوى الفريق منذ اعتزال المدرب السابق أليكس فيرجسون في 2013، بعد نجاحات غير مسبوقة للفريق المتوج بلقب الدوري الإنجليزي 20 مرة.

وذكرت رابطة الدوري في بيانها إن هذه هي أول عملية استحواذ تخضع للمراجعة والموافقة من قبل لجنة مراقبة مستقلة جديدة، في إطار تغييرات في العملية تم الموافقة عليها من قبل أندية الدوري الممتاز في مارس آذار 2023.