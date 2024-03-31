الدوري الإسباني.. جيرونا يفوز على ريال بيتيس (3-2)

فاز جيرونا 3-2 على ضيفه ريال بيتيس بفضل هدف كريستيان ستواني في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أهدر صاحب الأرض تقدمه مرتين في مباراة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024.

وتقدم جيرونا في النتيجة عندما حصل على ركلة جزاء بسبب لمسة يد بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد وسجلها أرتيم دوفبيك، لكن بيتيس أدرك التعادل عندما استغل وليان خوسيه تمريرة غير دقيقة من لوبيز ووضعها من فوق الحارس من مسافة بعيدة.

وتقدم صاحب الأرض مجددا في الدقيقة 65 من هجمة مرتدة بهدف سجله دوفبيك من تسديدة منخفضة لكن خوسيه أدرك التعادل مجددا عندما أخفق لوبيز لاعب جيرونا في التعامل مع كرة عرضية.

وأحرز ستواني هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما انقض على ارتداد تسديدته الأولى ليقلص جيرونا صاحب المركز الثالث الفارق الذي يفصله عن برشلونة ثاني الترتيب إلى نقطتين. ويحتل بيتيس المركز السابع برصيد 42 نقطة.