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الدوري الإنكليزي.. السيتي يتعادل مع أرسنال

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قدم أرسنال أوراق اعتماده للفوز باللقب بتعادله دون أهداف مع البطل مانشستر سيتي اليوم الأحد 31 مارس/آذار 2024، على ملعب الاتحاد وهي نتيجة سمحت لليفربول باحتلال الصدارة في يوم حاسم في السباق الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل أرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 20 عاما، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة قبل تسع مباريات متبقية على النهاية بينما يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وانتزع ليفربول الصدارة بفوزه 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم الأحد.

    المصدر :
  • رويترز

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