الدولار الأسترالي واليوان والجنيه الإسترليني.. ارتفاع في أبرز العملات العالمية

ارتفع الدولار الأسترالي (الخميس 20-7-2023) بعد أن فاقت بيانات الوظائف في البلاد التوقعات، في حين ارتفع اليوان بعد أن تحركت الصين لكبح انخفاض عملتها من خلال تخفيف قاعدة للتمويل عبر الحدود.

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن التوظيف في أستراليا فاق التوقعات بسهولة للشهر الثاني على التوالي في يونيو حزيران إذ ارتفع صافي التوظيف بمقدار 32600 في يونيو حزيران عن مايو أيار، متجاوزا توقعات السوق زيادة قدرها 15 ألفا.

دفع هذا الدولار الأسترالي للصعود بأكثر من 0.9 بالمئة مسجلا أعلى مستوى خلال يوم عند 0.6834 دولار.

كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.57 بالمئة إلى 0.6299 دولار.

وفي آسيا، قال البنك المركزي وهيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين إنهما رفعا معيار التكيف الاحترازي الكلي عبر الحدود للشركات والمؤسسات المالية، وهي خطوة تهدف لتسهيل جمع الشركات المحلية أموالا من الأسواق في الخارج.

يأتي هذا في وقت يواجه فيه اليوان الصيني ضغوطا مع تعثر الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

ومن شأن السماح لمزيد من تدفقات رأس المال أن يخفف الضغط على العملة.

وقفز اليوان في الأسواق الداخلية والخارجية بعد هذه الخطوة، وارتفع في الحالتين بأكثر من 0.5 بالمئة مقابل الدولار.

وسجل اليوان في الخارج 7.1901 للدولار، وفي الداخل تجاوز 7.18 للدولار.

وعوض الجنيه الإسترليني بعض الخسائر الفادحة التي تكبدها بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة عقب بيانات التضخم في بريطانيا، والتي جاءت أقل من توقعات السوق.

وارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.15 بالمئة إلى 1.2958 دولار، بعد أن تراجع بأكثر من 0.7 بالمئة أمس الأربعاء.

وصعد اليورو 0.24 بالمئة إلى 1.1227 دولار، فيما يترقب المستثمرون اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل سعيا لمزيد من الوضوح بشأن توقعات سعر الفائدة.

واستقر مؤشر الدولار في أحدث قراءة عند 100.03، مستعيدا بعض مكاسبه بعد انخفاضه الأسبوع الماضي بأكثر من اثنين بالمئة في رد فعل لبيانات التضخم الأمريكية الذي جاء أقل من المتوقع.

وارتفع الين الياباني 0.3 بالمئة إلى 139.23 للدولار.