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الدولار بسجل ارتفاعاً مستفيداً من تداعيات كورونا في الصين

منذ 4 دقائق
الدولار

الدولار

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صعد الدولار (الاثنين 7-11-2022) وسط تدهور المعنويات بعد أن قالت الصين إنها ملتزمة بقيودها الصارمة بشأن مكافحة فيروس كورونا، مما يبدد الآمال في إعادة الافتتاح الوشيك لثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي سجل في وقت سابق انتعاشا كبيرا في الأصول ذات المخاطر العالية.

قالت الصين في مطلع الأسبوع إنها ستستمر في نهجها الصارم الخاص بالتعامل مع حالات كوفيد-19 فور ظهورها، مما لا يعطي دلالة تذكر على أنها ستخفف استراتيجيتها الرامية إلى الوصول إلى “صفر كوفيد” بعد نحو ثلاث سنوات من ظهور الجائحة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.9 أمام اليوان الصيني في الخارج ليسجل 7.237 في التعاملات الآسيوية المبكرة، وكان الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، وهما من العملات ذات الحساسية للمخاطر، من بين أكبر الخاسرين حيث انخفض كلاهما بنسبة واحد بالمئة تقريبا.

انخفض الدولار الأسترالي 0.66 في المئة إلى 0.6427 دولار، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.7 بالمئة إلى 0.5887 دولار.

استفادت العملتان بشكل كبير من الارتفاع الكبير يوم الجمعة – حيث ارتفعت بما يقرب من 3 بالمئة عندما اكتسبت التكهنات بأن الصين قد تنهي قيودها بشأن فيروس كورونا قوة دفع وعززت الرغبة في المخاطرة.

من جهة أخرى، انخفض الجنيه الإسترليني 0.42 بالمئة إلى 1.1324 دولار، كما تراجع اليورو 0.3 بالمئة إلى 0.9930 دولار، ليتراجع عن صعوده بنسبة 2 بالمئة تقريبا يوم الجمعة.

وقالت كارول كونج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي “من المرجح أن يكون أي ارتفاع في الدولار الأسترالي وكذك العملات الأخرى قصير الأجل نظرا لأن الصين لا تزال ملتزمة جدا بنهجها (الصارم) تجاه تفشي فيروس كورونا”.

وارتفع الدولار أيضا أمام الين الياباني بنسبة 0.26 بالمئة إلى 147.05.

واستقر الدولار الأمريكي عند 111.09 أمام سلة من العملات.

    المصدر :
  • رويترز

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