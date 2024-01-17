الدولار عند أعلى مستوى خلال شهر واحد

حام مؤشر الدولار عند أعلى مستوى في شهر مقابل سلة من العملات الأربعاء إذ أدت تصريحات كريستوفر والر عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى إضعاف التوقعات بخفض أسعار الفائدة في مارس\آذار.

وقال والر أمس الثلاثاء 16\1\2024 إنه رغم وقوف الولايات المتحدة “على مسافة قريبة” من هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي والبالغ اثنين بالمئة، إلا أنه لا ينبغي أن يتعجل البنك نحو خفض سعر الفائدة القياسي حتى يتضح أن انخفاض التضخم سيستمر.

وتراجعت توقعات السوق لخفض أسعار الفائدة في مارس\آذار إلى فرصة قدرها 62.2 بالمئة مقابل 76.9 بالمئة في الجلسة السابقة، وفقا لأداة فيد ووتش من سي.إم.إي.

وبلغ مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، 103.35 نقطة بعد أن ارتفع إلى 103.42 نقطة خلال الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ 13 ديسمبر\كانون الأول. وشهد أمس الثلاثاء أيضا أكبر زيادة مئوية للدولار في يوم واحد منذ الثاني من يناير\كانون الثاني.

وفي الوقت نفسه، حام اليورو قرب أدنى مستوى له في شهر واحد عند 1.0875 دولار بعد أكبر انخفاض له في يوم واحد خلال أسبوعين، في أعقاب تعليقات العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع والتي أبقت على حالة الغموض المتعلقة بتوقيت خفض أسعار الفائدة.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني في أحدث تعاملات دون تغيير إلى حد كبير عند 1.2636 دولار، بعد انخفاض حاد أمس الثلاثاء 16\1\2024 في أعقاب البيانات التي أظهرت تباطؤ نمو الأجور البريطانية في الأشهر الثلاثة حتى نوفمبر\تشرين الثاني.

وتعرض الين الياباني لبعض الضغط مرة أخرى. وبلغ أدنى مستوى له منذ أوائل ديسمبر\كانون الأول عند 147.45 للدولار في ظل الدعم الذي تلقته العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية.