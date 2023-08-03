الدولار قرب أعلى مستوى في 4 أسابيع

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أسابيع، الخميس، غير مكترث بخفض التصنيف الائتماني الأمريكي الذي ألقى بظلاله على النظرة المستقبلية المالية للولايات المتحدة ومستفيدا من بيانات قوية للوظائف في القطاع الخاص.

وأظهرت بيانات أمس الأربعاء زيادة وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأكثر من المتوقع في يوليو تموز مما دعم الدولار إذ أشارت البيانات لاستمرار قوة سوق العمل، الأمر الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.

ودفع ذلك مؤشر الدولار لأعلى مستوياته منذ السابع من يوليو تموز في الجلسة الماضية. وبلغ في أحدث معاملة 102.56 غير بعيد عن أعلى مستوى سجله أمس عند 102.78.

وزاد اليورو 0.06 بالمئة إلى 1.0944 دولار معوضا بعض الخسائر التي مني به الجلسة الماضية.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.02 بالمئة إلى 1.2714 دولار قبيل صدور قرار بنك إنجلترا (المركزي) بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الخميس. ومن المتوقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة لأعلى مستوياتها في 15 عاما إلى 5.25 بالمئة من خمسة بالمئة.

وسجل الين الياباني زيادة طفيفة إلى 143.31 للدولار إلا أنه لا يزال قرب أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع البالغ 143.545 للدولار المسجل في وقت سابق هذا الأسبوع.

وارتفع الدولار الأسترالي في أحدث معاملة 0.14 بالمئة إلى 0.65465 دولار في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.02 بالمئة إلى 0.6079 دولار.