الجمعة 27 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 20 يناير 2023 |
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الدولار قرب ادنى مستوياته في سبعة أشهر

منذ 5 دقائق
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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يحوم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في سبعة أشهر الجمعة، إذ نالت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي من الرغبة في المخاطرة، بينما تراجع الين حتى مع تزايد التكهنات بأن بنك اليابان سوف يتخلى في نهاية المطاف عن سياسته النقدية شديدة التيسير.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، 0.098 بالمئة إلى 102.12، ليس بعيدا عن أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 101.51 الذي لامسه الأربعاء.

وانخفض المؤشر 1.3 بالمئة هذا العام بعد تراجعه 7.7 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

ونزل الين الياباني 0.64 بالمئة مقابل الدولار إلى 129.26. وأدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبا سياسة التحكم في عوائد السندات إلى ارتفاع الين 14 بالمئة في الأشهر الثلاثة الماضية.

واستقر اليورو في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2372 دولار بانخفاض 0.14 بالمئة خلال اليوم.

وصعد الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة مقابل العملة الأمريكية إلى 0.692 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.25 بالمئة إلى 0.641 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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