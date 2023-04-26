الدولار والين نحو الاستقرار

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة الماضية مع تراجع الاقبال على المخاطرة نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأمريكيين.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية منافسة، 0.01 بالمئة إلى 101.80 بعدما زاد 0.5 بالمئة الليلة الماضية. والمؤشر منخفض 0.76 بالمئة هذا الشهر.

وتراجعت أسهم بنك فيرست ريبابليك حوالي 50 بالمئة أمس الثلاثاء 25\4\2023 بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

وقال جوزيف كابورسو من كومنولث بنك أوف أستراليا “ارتفاع الدولار الأمريكي رد فعل نموذجي للأنباء السيئة حتى إذا كانت تلك الأنباء قادمة من الولايات المتحدة… نتوقع استمرار ارتفاع الدولار الأمريكي ما دامت المخاوف حيال البنوك الأمريكية الصغيرة قائمة”.

وزاد الين الياباني 0.01 بالمئة إلى 133.69 ين للدولار بعدما ارتفع حوالي 0.4 بالمئة الثلاثاء، وربحت العملة اليابانية 2.6 بالمئة في مارس\آذار وسط مخاوف من وقوع أزمة مصرفية واسعة النطاق لكنها خسرت 0.6 بالمئة في أبريل\نيسان.

وارتفع اليورو 0.04 بالمئة مسجلا 1.0976 دولار لكنه ابتعد عن أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الجاري. وبلغ الإسترليني في أحدث معاملة 1.2411 دولار بزيادة 0.02 بالمئة خلال اليوم. وصعد الدولار النيوزيلندي 0.15 بالمئة إلى 0.615 دولار.

وتذبذب الدولار الأسترالي بين الخسارة والمكسب بعدما أظهرت بيانات انخفاض التضخم من أعلى مستوى في 33 عاما في الربع الأول من العام بينما انخفض التضخم الأساسي دون التوقعات.