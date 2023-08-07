الدولار يتجاوز خسائره ويُعاود الارتفاع

ارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الإثنين، متجاوزًا خسائر سجلها يوم الجمعة، بعد تقرير متباين عن الوظائف الأميركية، رأى مستثمرون أنه مبالغ فيه بالنظر إلى أنّ الاقتصاد لا يزال صامدًا رغم شح فرص العمل.

وتلقى الدولار دعمًا من تصريحات رسمية صدرت عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) والتي أيدت رفعًا إضافيًا لأسعار الفائدة.

وانخفض اليورو 0.2 بالمئة مقابل العملة الأميركية إلى 1.0995 دولار.

فيما ارتفع الدولار مقابل العملة اليابانية 0.2 بالمئة إلى 142.06 ين، كما ارتفع بالنسبة نفسها أمام العملة السويسرية إلى 0.8748 فرنك سويسري.

وشهد مؤشر الدولار تغيرًا طفيفًا ليسجل 102.08 نقطة، وكان قد سجل أدنى مستوى يوم الجمعة في أعقاب تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي جاء دون التوقعات.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم الأميركية يوم الخميس، إذ تشير التوقعات إلى أن التضخم الأساسي سيرتفع 4.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز.

ومن المقرر أيضَا صدور تقرير التضخم الصيني لشهر يوليو/ تموز يوم الأربعاء، فيما يتوقع متعاملون مزيدَا من المؤشرات على تباطؤ التضخم في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحوم اليوان الصيني بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين اليوم الإثنين، وخسر 0.1 بالمئة في التداولات بالخارج ليصل إلى 7.196 يوان للدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.277 دولار.