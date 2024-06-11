الدولار يتجه لتسجيل أعلى مستوى في أسبوع أمام الين قبيل تقرير التضخم

حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر أمام اليورو ويتجه لتسجيل أعلى مستوى في أسبوع مقابل الين اليوم الثلاثاء في وقت يترقب فيه المتعاملون بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتوقعات جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية غدا الأربعاء.

وأضاف الدولار 0.15 بالمئة ليتداول عند 157.275 ين بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثالث من يونيو حزيران عند 157.335.

واستقر اليورو عند 1.076825 دولار، بعدما تراجع إلى 1.0733 دولار أمس الاثنين، وهو أقل مستوى منذ التاسع من مايو أيار، بعد مكاسب أحرزها اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي ودفعت الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للدعوة لعقد انتخابات تشريعية مبكرة.

كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.27355 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 105.12 بعد وصوله إلى 105.39 أمس الاثنين لأول مرة منذ 14 مايو أيار.

ويتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى 0.1 بالمئة من 0.3 بالمئة في مايو أيار على أساس سنوي، وأن تستقر ضغوط التضخم الأساسية عند 0.3 بالمئة على أساس شهري.

ولا تتوقع الأسواق إعلان تغيير في السياسة النقدية الأمريكية في ختام اجتماع لجنة السوق المفتوحة الأمريكية الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء، لكن صناع السياسات سيوضحون التوقعات الاقتصادية المحدثة، وكذلك توقعات آفاق أسعار الفائدة.

(الدولار = 157.1400 ين)