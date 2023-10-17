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الدولار يتحرك في نطاق ضيق مع ترقب التطورات في الشرق الأوسط

منذ 26 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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تحرك الدولار في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء مع تقييم المستثمرين للتطورات في الشرق الأوسط وترقب مجموعة من الكلمات لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي هذا الأسبوع أبرزها كلمة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول تلمسا لمؤشرات حول توقعات السياسة النقدية.

واستقر الين قرب مستوى 150 المهم مقابل الدولار ليبقي المستثمرين في حالة ترقب لأي مؤشرات على تدخل من السلطات اليابانية.

وسجل الين في أحدث معاملاته 149.60 مقابل الدولار بعد تراجعه إلى 150.17 في الثالث من أكتوبر تشرين الأول، وهو أضعف مستوى هذا العام قبل أن يلتقط أنفاسه قليلا.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية 0.056 بالمئة إلى 106.32 بعد انخفاضه 0.36 بالمئة أمس الاثنين.

وانخفض الجنيه الإسترليني 0.14 بالمئة في أحدث تداول له وجرى تداوله مقابل 1.2199 دولار، بعد ارتفاعه 0.6 بالمئة أمس الاثنين. وتراجع الإسترليني 3.7 بالمئة هذا الشهر.

وانخفض اليورو 0.14 بالمئة إلى 1.0545 دولار.

وزاد الدولار الأسترالي 0.17 بالمئة إلى 0.6353 دولار، في حين تراجع الدولار النيوزيلندي 0.47 بالمئة إلى 0.5901 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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