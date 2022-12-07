الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية

تراجع الدولار الأمريكي بشكل طفيف مقابل العملات الرئيسية اليوم الأربعاء 7/12/2022 وسط مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة قد يدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود، في حين تعزز اليوان بفعل تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا في الصين.

ويستعد بعض المسؤولين التنفيذيين في البنوك الأمريكية لتراجع في الاقتصاد الأمريكي العام المقبل. من بين هؤلاء المسؤولين بريان موينيهان الرئيس التنفيذي لبنك أوف أمريكا الذي قال للمستثمرين في مؤتمر مالي لبنك جولدمان ساكس إن أبحاث البنك تظهر “نموا سلبيا” في الجزء الأول من عام 2023، لكن الانكماش سيكون “معتدلا”.

كان بعض المستثمرين يتوقعون قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي قريبا بإبطاء وتيرة تشديد سياساته النقدية، لكن بيانات التوظيف والخدمات والمصانع الأمريكية المتفائلة مؤخرا زادت الغموض وانعدام عدم اليقين لدى المستثمرين فيما يتعلق بتوقعات سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي. ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع الأسبوع المقبل.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمئة.

وارتفع اليورو مقابل الدولار بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1.0488 دولار. وارتفع اليورو مؤخرا وسط إشارات تدل على أن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا قد يكون أقل سوءا مما كان متوقعا في السابق.

وانخفض الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني.

وانخفضت العملة الأمريكية بنسبة 0.1 بالمئة مقابل الدولار الكندي.

وفي آسيا، كان اليوان الصيني أكثر ثباتا بعدما أعلنت الحكومة في وقت سابق عن تدابير تمثل تغييرا حادا في سياستها الصارمة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي ألحقت الضرر باقتصادها وأثارت احتجاجات عارمة.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن حالات كوفيد-19 التي لا تظهر عليها أعراض والذين يعانون من أعراض خفيفة يمكنهم علاج أنفسهم أثناء وجودهم في الحجر الصحي بالمنازل.