الدولار يتراجع إلى أقل مستوى في شهر

تراجع الدولار نحو أقل مستوى في شهر اليوم الخميس بعدما جاء بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دون مفاجآت تذكر إذ أيد معظم المشاركين في الاجتماع رفع الفائدة 50 نقطة أساس في يونيو حزيران ويوليو تموز.

وانخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.2 بالمئة إلى 101.83 بعدما كشف بيان المركزي الأمريكي أنه من المرجح الالتزام بمسار السياسة النقدية المحدد في الوقت الراهن، لكنه ترك المجالا مفتوحا أمام مجموعة من الخيارات بعد يوليو تموز.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام 1.4 بالمئة في أحدث معاملات عند 2.7308 بالمئة بعد تراجعه في وقت سابق إلى أدنى مستوى منذ 14 أبريل نيسان.

وتراجع اليوان الصيني في المعاملات الخارجية بأكثر من 0.5 بالمئة إلى 6.75 مقابل الدولار.

وصعد اليورو 0.35 بالمئة إلى 1.0716 دولار في حين انخفض الدولار 0.4 بالمئة إلى 126.76 ين.

واستقرت العملات الحساسة للمخاطرة مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي على نطاق واسع مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1.26165 دولار قبل إعلان مرتقب من وزير المالية البريطاني ريشي سوناك عن حزمة إجراءات لمساعدة المستهلكين في التكيف مع زيادة فواتير الطاقة.

وبالنسبة للعملات الرقمية انخفضت بتكوين في أحدث معاملات 1.1 بالمئة إلى 29166 دولارا في حين تراجعت عملة إيثر بأكثر من خمسة بالمئة.