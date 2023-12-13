الدولار يتراجع بعد إشارة المركزي الأميركي لاحتمال خفض الفائدة

تراجع الدولار مقابل اليورو والين اليوم الأربعاء، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن زيادات أسعار الفائدة قد انتهت وأن خفض تكاليف الاقتراض محتمل في 2024.

وتوقع 17 من 19 مسؤولًا في البنك أن ينخفض سعر الفائدة بحلول نهاية 2024، إذ يُظهر متوسط التوقعات انخفاض سعر الفائدة ثلاثة أرباع نقطة مئوية من النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25 و5.50 بالمئة. ولا يتوقع أي مسؤول ارتفاع أسعار الفائدة بحلول نهاية العام المقبل.

وأبقى مركز الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة للاجتماع الثالث على التوالي، مثلما كان متوقعًا على نطاق واسع.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 102.89 بانخفاض 0.83 بالمئة خلال اليوم، وهو أدنى مستوى منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وارتفع اليورو 0.80 بالمئة إلى 1.0882 دولار وكان قد بلغ 1.08970 دولار وهو أعلى مستوى منذ أول ديسمبر/ كانون الأول. والعملة الموحدة في طريقها لتحقيق أكبر مكسب بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وانخفض الدولار 1.67 بالمئة إلى 143.03 ين ياباني وهو أدنى مستوى منذ الثامن من ديسمبر/ كانون الأول.