الدولار يتراجع بعد بيانات التضخم الأمريكية

تراجع الدولار بعدما أظهرت بيانات أن التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع بأقل من المتوقع الشهر الماضي، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة في ختام اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي غدا الأربعاء.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في ستة أشهر أمام اليورو بعد نشر البيانات. ووصل اليورو إلى 1.0673 دولار وهو أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران، وسجل في أحدث تعاملات زيادة 0.9 بالمئة إلى 1.0631 دولار.

وتراجع الدولار مقابل الين لأدنى مستوى في أسبوع عند 134.67، وسجل في أحدث تعاملات 135.55 ين، بانخفاض 1.5 بالمئة.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات رئيسية، 0.9 بالمئة إلى 104.02.

وتظهر البيانات تراجع التضخم في أسعار المستهلكين في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي بعد هبوط تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، ليصل التضخم السنوي لأدنى مستوى في ما يقرب من عام. وخلال الأشهر الاثني عشر حتى نوفمبر تشرين الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.1 بالمئة، وهو أقل ارتفاع منذ ديسمبر كانون الأول من عام 2021، بعد ارتفاع 7.7 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

وباستبعاد مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، يكون مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع 0.2 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وعلى أساس سنوي، زاد التضخم الأساسي في نوفمبر تشرين الثاني بستة في المئة بعد ارتفاع 6.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.